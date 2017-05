La monja japonesa Kosaka Kamiko ha estat detinguda i posteriorment traslladada als tribunals de Mendoza (Argentina) suposadament per ser la principal implicada en abusos sexuals i agressions físiques a nens sords internats al col·legi religiós Antonio Provolo a Mendoza.Segons l'advocat defensor de les víctimes, Sergio Salinas, ha explicat que "una jove de 17 anys de l'institut va declarar que va patir abusos quan tenia cinc anys i que Kumiko li va col·locar un bolquer per aturar l'hemorràgia que li havia generat la vexació. El cas d'una altra víctima va ser que la monja l'enviava habitualment a l'habitació del capellà Horaci Corbacho, també detingut, i acabava patint abusos".Altres testimonis asseguren que la monja tocava les nenes i els demanava que es toquessin entre elles per després veure pornografia en una televisió al costat del zelador Jorge Bordó, també detingut."Sóc innocent. No sabia res dels abusos. Sóc una persona bona que he lliurat la meva vida a Déu", ha testificat la monja.La religiosa ha quedat retinguda a la penitenciaria d'Aigua de Vespes, pròxima a la presó d'Almafuerte (Argentina), després de declarar. La fiscalia considera que hi ha proves suficients que comprometen a la monja, motiu pel el que ha rebutjat la petició de presó domiciliària.La monja japonesa, de gairebé 60 anys, va deixar l'Institut Provolo Mendoza tres anys enrere. Ara està acusada de maltractar i agredir físicament alumnes sords que acudien a l'escola. Suposadament, era l'encarregada d'identificar els menors més submisos que posteriorment patien abusos de ortos sospitosos. Cinc homes, dos capellans i tres treballadors han estat detinguts pels fets.

