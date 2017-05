La presidenta del grup parlamentari de Cs i portaveu estatal del partit, Inés Arrimadas, no ha volgut aquest dissabte censurar ni criticar que el Govern hagi iniciat els tràmits per comprar urnes que es podrien fer servir en un eventual referèndum sobre la independència de Catalunya. Lluny de les dures paraules que l'executiu ha rebut de l'Estat o de formacions com el PPC, Arrimadas s'ha limitat a dir, des de la Fira d'Abril, que si les urnes "són per a unes eleccions catalanes" veu "perfecta" la seva compra."Unes eleccions és el necessitem", ha dit, tot afegint que a Cs el que volen "és solucionar aquest problema en unes eleccions, votant, legalment, i és el que s'està esperant". La líder de C's només ha fet una petita advertència sobre el possible ús de les urnes en un referèndum, però de nou sense veure malament la seva adquisició. "Si són per repetir el 9-N, és una irresponsabilitat enorme. Ja es va fer el 9-N i es van gastar 13 milions de tots els catalans, espero que no tinguin la irresponsabilitat de tornar-ho a fer", ha conclòs.Amb tot, Arrimadas s'ha centrat en animar el Govern a convocar noves eleccions al Parlament per "solucionar" el conflicte català. Per a Cs', aquesta és l'única via possible. I tant és així que Arrimadas considera que l'anunci de la compra de les urnes i la seva pròpia adquisició s'ha fet perquè "Convergència, ERC, i la CUP estan ja en campanya també". "No podem descartar que les urnes siguin per unes eleccions catalanes, que seria molt bona notícia", ha insistit.D'altra banda, preguntada per la declaració que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i quatre membres de la Mesa hauran de fer a partir de dilluns dvant el TSJC, Arrimadas ha considerat que és "una pena" que hagi de ser així. "Tant de bo a Catalunya els polítics sabessin que s'han de comportar com qualsevol altre ciutadà i respectar les lleis i les resolucions judicials. Aquesta situació no la tindríem. A mi m'encantaria tenir una presidenta del Parlament que no estigués imputada i que representés a tots els ciutadans, però no és així", ha lamentat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)