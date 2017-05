Eulàlia Reguant, diputada de la CUP. Foto: ACN

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha alertat aquest dissabte que les amenaces de l'Estat "seran constants" a partir d'ara, i fins el dia del referèndum. Reguant ha deixat clar que comprar urnes "no és cap delicte" i, per tant, considera que la reacció del govern espanyol respon a la voluntat de "generar por" per evitar que la ciutadania es mobilitzi.La diputada "cupaire" s'ha felicitat per l'anunci compra de les urnes, però ha recordat a l'executiu català que "estan en temps de descompte". "Cal que el govern faci tot el necessari per convocar el referèndum", ha reblat.En relació a la data i la pregunta, Reguant ha ressaltat que la CUP preferiria que ja s'hagués anunciat però "respecten" la decisió del govern de fer-ho públic al juny, un cop el Pacte Nacional pel Referèndum tanqui el procés que està duent a terme

