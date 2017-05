Mari Pau Huguet i Miqui Puig, presentadors d'"El Desconcert". Foto: Catalunya Ràdio

El concert per celebrar el retorn d'ICat a l'FM farà tornar a la pantalla petita una icona de la televisió catalana, la periodista Mari Pau Huguet, que juntament amb el músic Miqui Puig, serà l'encarregada de presentar la segona edició d'El Desconcert que s'emetrà en directe per internet i, en diferit, per TV3 i el Canal 33.La festa aplegarà un bon nombre de músics del panorama català en un format molt original. Sobre l'escenari pujaran parelles artístiques "impossibles", que mesclaran estils i tendències musicals. Pop de factures diverses, mestissatge festiu, cançó d'autor, folk, soul i hip hop es barrejaran a la Sala Apolo en un concert que també reunirà autoritats com el conseller de Cultura, Santi Vila, o el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras.Els noms de les parelles que actuaran ja s'han donat a conèixer i destaquen, entre d'altres, Joan Dausà i Falciots Ninja, Manel i P.A.W.N. Gang, Ramon Mirabet i La Pegatina, i Maria Arnal i Marcel Bagés.

