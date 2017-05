Els Mossos, al punt on va aparèixer el cadàver. Foto: ACN

El cos localitzat a l'interior d'un cotxe calcinat a l'entorn del pantà de Foix és el d'un guàrdia urbà de Barcelona, segons ha avançat el 324 . El cotxe, localitzat el passat dijous , va quedar completament cremat i no se'n podia veure la matrícula, però amb el número de bastidor es va poder comprovar que era propietat d'un agent de la policia municipal barcelonina. Posteriorment, es va poder comprovar que la víctima era el propietari que feia dos dies que estava desaparegut.Aquest divendres a la tarda es va retirar el cotxe calcinat que havia aparegut a la pista forestal central del Parc del Foix, molt a prop del pantà de Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Els Mossos d'Esquadra van custodiar el camí durant quasi 24 hores fins que la policia científica ha donat per acabada la recollida de proves a la zona. La investigació del cas la condueix el jutjat d'instrucció en funció de guàrdia, que ha decretat el secret d'actuacions.L'agent trobat mort estava actualment apartat de la Guàrdia Urbana per la seva implicació en l'agressió a un motorista a la carretera de l'Arrabassada, segons El Periódico . L'agredit i els dos policies implicats van arribar a un acord econòmic que va evitar el judici però la investigació interna no estava tancada.A més, també té relació amb l'escàndol d'una "pornovenjança" a la Guàrdia Urbana , malgrat que només pel fet de ser la parella de l'agent que va denunciar el cas. La dona de la víctima mortal portarà a judici a un subinspector que va enviar una foto a tots els seus contactes de correu on apareixia practicant sexe amb ell, exparella de la denunciant.

