La inversió executada és un 70% de l'executada. Foto: Adrià Costa

L'Estat només acaba invertint realment 7 de cada 10 euros pressupostats a Catalunya; mentre que en el conjunt de comunitats la xifra s'eleva a 9 de cada 10 euros. El grau d'execució dels pressupostos generals de l'Estat en territori català va ser del 70,8% l'any 2015, del 67,9% el 2014 i del 70,5% el 2013, segons un informe del Departament d'Economia elaborat amb dades del Ministeri d'Hisenda.Així, tot i que els comptes estatals aprovats preveien quantitats superiors, finalment només es van invertir a Catalunya 736 milions el 2015, 631 l'any 2014 i 825 el 2013. Al llarg d'aquests tres anys, Catalunya va rebre de mitjana el 8,3% de les inversions que van arribar al conjunt de les comunitats. Un percentatge que dista de la contribució catalana al PIB estatal, que és del 18,9%.Els pressupostos generals de l'Estat, que han superat aquesta setmana el debat a la totalitat al Congrés dels Diputats, preveuen 1.149,58 milions d'euros en inversions a Catalunya per aquest 2017, 30 milions menys que els que es van planificar en els comptes del 2016 . Però el que s'acaba executant sol estar per sota de les previsions inicials. Així ho confirmen les dades de l' Informe econòmic i financer dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 , que analitza l'execució pressupostària del global d'inversions dels diversos ministeris, organismes autònoms, agències i altres ens, així com de les empreses públiques.Si l'any 2013 les inversions executades per l'Estat a Catalunya van ser de 825 milions d'euros, el 2014 la xifra va disminuir un 23,6% per tornar a incrementar un 16,8% el 2015. Tot i aquest increment, el nivell d'inversió del 2015 (723 milions) se situava encara per sota dels 825 del 2013. L'any 2013 el pes de les inversions executades a Catalunya en relació amb la resta de l'Estat va ser del 9,3%, va baixar al 7,2% el 2014 i es va recuperar parcialment fins al 8,5% el 2015. Uns percentatges que queden molt per sota del pes de Catalunya en el PIB (18,9%) i en població (16,1%), tal com posa en relleu l'informe.Mentre la mitjana d'execució pressupostària a Catalunya per als anys 2013, 2014 i 2015 és del 70%, la mitjana de les inversions reals regionalitzades al conjunt de les autonomies és força superior pel que fa al mateix període, del 91%. Concretament, l'execució pressupostària del total regionalitzat a tot l'Estat va ser del 94,6% el 2013, del 96,9% el 2014 i del 82,9% el 2015.L'informe també desglossa les inversions segons l'organisme executor i posa de manifest que les infraestructures suposen el 90% del total d'inversions a Catalunya. Dins les infraestructures, les dedicades al transport terrestre són les que s'emporten més diners. El segon bloc més important el conformen les inversions en recerca, desenvolupament i innovació.L'estudi revela que les inversions reals del ministeri de Foment van caure a la meitat, passant dels 272 milions del 2013 als 131 el 2015. En l'àmbit d'empreses públiques, la inversió d'Adif Alta velocitat concentra una part important de les inversions : va ser de 186 milions el 2013, va caure fins als 83 milions el 2014 i va tornar a augmentar fins als 198 el 2015. Adif va posar 20 milions el 2013, 42 el 2014 i 32 el 2015. La inversió d'Enaire va anar caient en aquests tres anys: 73 milions el 2013, 64 el 2014 i 10 el 2015.La dotació de Ports de l'estat va ser de 79 milions el 2013, 54 milions el 2014 i 59 milions el 2015. Per la seva part, la Societat estatal d'infraestructures del transport terrestre (SEITTSA) va augmentar la seva aportació en aquests tres anys: 35 milions el 2013; 63 el 2014 i 120 el 2015. En l'àmbit dels organismes autònoms, al Consell Superior d'Investigacions Científiques la inversió va ser de 17 milions el 2013, 15 milions el 2014 i 31 el 2015.Pel que fa a les infraestructures, el 2015 va ser l'any de la història que Catalunya va rebre menys inversions dels pressupostos generals de l'estat, tal com va denunciar el novembre passat la Cambra de Comerç de Barcelona presentant una anàlisi basada en les xifres del ministeri d'Hisenda. Concretament, es va executar només el 59% de la inversió prevista per aquest any: l'Estat va pressupostar 945,5 milions d'euros d'inversió en infraestructures a Catalunya i en va gastar 555,9 milions. L'estudi també concloïa que el 2015 va disminuir el pes que Catalunya representava en la inversió estatal en infraestructures fins al 9,9%, el percentatge més baix des del 1997. L'informe comparava les dades del 2015 amb les del període comprès entre el 2004 i el 2014.

