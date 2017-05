Sr. Garcia,

Aquest “individu” com l’anomena vostè dedica la seva vida a quelcom que sens dubte millora la qualitat de vida de tots els ciutadans. Pregunti’s què aporta vostè a la societat.

Com diuen els “mestres” Franco i Coscubiela: “Avís per a navegants”, i pregunto: Per què s’encaparren els comuns a fer-nos creure que necessitem l’autorització de persones com aquesta per ser el que volem ser? Per què creuen que hem de pactar res amb persones d’aquesta mena? Per què es creuen que tota aquesta martingala anomenada España és un Estat de Dret o una Democràcia? Per què esperen un mínim de qualitat política de persones que per no tenir no tenen ni un mínim de qualitat humana?



Salut i República catalana.