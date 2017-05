Ruth Jiménez. Foto: Mediaset

Vador Lladó Foto: RAC105

Un nou programa d'entreteniment presentat per Vador Lladó i Ruth Jiménez substituirà l'actual Divendres de TV3 a partir del setembre, juntament amb la nova temporada de tardor.L'espai, produït per Mediapro, s'ha imposat a la resta de propostes en la crida pública de programes per al a franja de la tarda que va obrir TV3. En un comunicat emès per la televisió pública, qualifiquen el projecte com a "atractiu" i "innovador" amb una estructura "àgil" en què l'entreteniment n'és el protagonista, sense renunciar a l'actualitat i al territori.A partir d'ara, els equips de Televisió de Catalunya i Mediapro es posaran a treballar per configurar el nou programa, concretar-ne els continguts i definir-ne l'equip.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)