Com si a la sexta hi hagués molta varietat en les tertúlies!



Justament, pel que fa a pluralitat política ja m'agradaria que tinguessin el mateix criteri a tele5 o antena 3, per exemple, on la persona que opina sobre el procés és l'Albert Rivera!



TV3 fa algunes coses bé, com ara no caure en tele-escombreria. Tele5 i la resta tampoc no és que es matin amb la programació, tenen sèries que repeteixen fins a deu vegades cada episodi...li treuen bon rendiment!

Actualment les sèries agraden molt i TV3 no ha apostat per cap. La gent vol mirar la tele per informar-se, però també per a desconnectar i falten bons programes d'entreteniment. Quan algun funciona, com ara el Polònia, bé que es mantè durant anys. Les comèdies de TV3 solen ser genials (Plats bruts, les Teresines...)



I tal com es diu en un comentari anterior, cal millorar molt els subtítols de les pel·lícules.