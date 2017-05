Tot i considerar que de moment es tracta de "l'anunci d'un anunci", el govern espanyol ja ha respost amb contundència al fet que el Govern hagi posat en marxa els tràmits per comprar les urnes del referèndum . "Si això es tradueix en fets, la Fiscalia intervindrà", ha dit el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo.El ministre del govern de Rajoy ha insistit que el Tribunal Constitucional ha deixat les coses "meridianament clares" i que impedirà la celebració del referèndum, una advertència que afecta càrrecs polítics, funcionaris i empreses que puguin participar-hi. És per això que Méndez de Vigo ha instat el Govern de la Generalitat a tenir "seny" i complir la llei. "Haurien de pensar-se seriosament donar més passes endavant", ha sentenciat.El portaveu del govern espanyol ha insistit que el compliment de la legalitat no és qüestionable perquè garanteix que no es visqui en una "jungla" i ha atribuït, de nou, l'actitud del Govern de Carles Puigdemont al fet que està en "mans dels radicals antisistema" de la CUP. "El govern està disposat a dialogar dins de la llei sense data de caducitat", ha afegit.L'executiu català ha posat en marxa els tràmits per comprar 8.000 urnes que es faran servir en la consulta vinculant prevista pel mes de setembre, tal i com va avançar ahir NacióDigital . L'adquisició es farà a través d'un acord marc que licitarà el Departament de Governació els propers dies.Un cop es faci públic el contingut de l'acord marc, les empreses subministradores podran fer ofertes per aconseguir el contracte, del qual encara no se n'ha especificat la quantitat exacta però que es podria situar a l'entorn dels 200.000 euros. Segons les fonts del Govern consultades, la decisió està basada en el "marc legal català". Això vol dir que aquestes urnes es podrien fer servir tant per unes eleccions autonòmiques –no és el cas, puntualitzen a l'executiu- com en consultes a nivell local.

