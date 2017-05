El català Adam Sedó, que fins ara havia estat director de comunicació d' Amazon a l'estat espanyol, fa el salt cap a la seu central de l'empresa a Seattle (Estats Units). Sedó, procedent de Tona (Osona), formarà part del nou projecte Global Public Relation.La seva nova feina, on s'incorporarà aquest mateix mes, consistirà en comunicar les noves eines que dissenyi la multinacional presidida per Jeff Bezos i dirigir l'estratègia de comunicació de les noves inversions internacionals d'Amazon.Darrerament, Amazon a dut a terme diverses inversions a Catalunya, com la construcció de centres logístics a el Prat de Llobregat (Baix Llobregat) i a Martorelles (el Vallès Oriental), o l'edificació a Barcelona d'un centre de suport a Pimes del sud d'Europa. Les instal·lacions suposaran la creació de milers de llocs de treball.

