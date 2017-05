La Fiscalia d'Alacant demana 8 mesos de presó per a una parella que presumptament va robar menjar caducat forçant la porta del magatzem d'un supermercat. Segons que publica el diari Información d'Alacant els fets van succeir l'octubre del 2015 quan els acusats haurien forçat de matinada la porta del magatzem aconseguint trencat el cadenat per endur-se els aliments.Els pèrits varen fer una taxació en 28 euros del dany material causat però el supermercat va renunciar a efectuar denúncia, segons publica el diari valencià, ja que els aliments havien estat retirats de la venda al públic i no tenien valor comercial. La Fiscalia ha actuat però d'ofici acusant la parella d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa i demanant 8 mesos de presó per cadascun d'ells, a l'espera de d'assenyalament per a judici oral.Els acusats van arribar a endur-se el contenidor amb els aliments peribles i van ser sorpresos per la policia. La causa va acabar en un jutjat penal i la Fiscalia ha iniciat la petició de presó, segons la informació publicada pel mitjà alacantí.

