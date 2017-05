Lluís Llach compleix avui 69 anys. El músic, escriptor, cantautor i recentment polític català va néixer a Girona el 7 de maig de 1948. Va viure tota la seva infància a Verges, un petit poble que no arriba a mil habitants situat al Baix Empordà, comarca de la que sempre s'ha declarat un enamorat.Està considerat una icona de la lluita antifranquista i un dels abanderats de la Nova Cançó Catalana. El seu debut musical va tenir lloc el 22 de març de 1967 a Terrassa i el novembre d'aquest mateix any ja va actuar amb Raimon a la plaça de toros de Barcelona. Com a curiositat, apuntar que la seva cançó més popular, L'estaca, composada el 1968, va ser adaptada com a himne no oficial del sindicat polonès Solidarnosc.El 1970 va viatjar a Cuba i va participar en un recital on va criticar el franquisme, la qual cosa va provocar que l'ambaixador espanyol abandonés la sala. Diverses prohibicions del règim per interpretar les seves cançons el van obligar a exiliar-se a París, on va conèixer Paco Ibáñez i Mikis Theodorakis.El 2 i 3 de febrer de 1974, Lluís Llach va tornar a actuar al Palau de la Música després de quatre anys d'exili. Hi va presentar en directe les cançons del seu nou disc I si canto trist, preludi d'un nou tarannà estilístic on destacava el seu pas de la guitarra al piano. Els dos recitals van tenir una gran acollida, tant de públic com de crítica.El felicitem recordant cinc de les seves cançons més escoltades, que ja formen part del llegat musical català del últims anys. També podeu veure aquest reportatge de NacióDigital , que va fer el seguiment de Lluís Llach durant una jornada sencera en la seva nova faceta de diputat del Parlament de Catalunya.

