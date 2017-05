Les primàries del PSOE no estan sent la cursa plàcida que Susana Díaz esperava. Probablement ha estat aquesta setmana, amb la presentació dels avals, quan la presidenta andalusa ha pres consciència que no serà tan senzill aconseguir el lideratge del PSOE . El mateix dijous que va posar sobre la taula els 62.582 suports amb els quals pretenia deixar clar a Pedro Sánchez i Patxi López que no tenien res a fer, els 57.369 avals presentats per l'ex-secretari general li van caure com una galleda d'aigua freda –una vegada validades s'ha mantingut la distància d'avals-. La roda de premsa on tenia previst exhibir eufòria en veure's líder indiscutible es va acabar convertint en unes declaracions contingudes. A la setmana difícil de Díaz se suma que aquest dissabte torna a visitar Catalunya, el territori més hostil per a l'andalusa.Pedro Sánchez ha deixat clar que ell és el favorit entre la militància del PSC . Si més no, així ho evidencien els 6.058 suports recollits mentre que Díaz amb prou feines n'ha aconseguit aplegar un miler i Patxi López 500. A l'andalusa li passa factura que fos una de les principals defensores de l'abstenció del PSOE a la investidura de Rajoy i que els socialistes catalans la percebin com una dirigent hostil a l'hora de reconèixer el fet diferencial català."Cap sorpresa, era previsible que passés això amb els avals a Catalunya", assegura un dels dirigents del PSC que dona suport a Díaz. L'anàlisi que fa és que molta de la militància del PSC està "instal·lada en el mes d'octubre", quan Pedro Sánchez es va veure forçat a dimitir i es va obrir una crisi sense precedents dins del PSOE. "Les decisions s'han de prendre sense cap retrovisor. Puc entendre la part emocional, però a l'hora de votar s'ha de tenir en compte la racional", afegeix.Els organitzadors de la campanya de Díaz a Catalunya no volen, però, deixar-se endur pel desànim. "Ara ja som mil", destaca un dels incondicionals de l'andalusa a Catalunya. Lamenta, però, que la militància del PSC estigui encara "carregada de prejudicis" i no coneguin prou a Díaz. "La tenen estereotipada i ella és una dona de 42 anys simpàtica, encantadora i d'esquerres que viu en el seu barri de sempre: Triana", insisteix. Amb tot, en aquesta campanya de primàries ha decidit no concedir entrevistes als mitjans de comunicació.Val a dir que la darrera visita que va fer l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a Barcelona per catapultar Díaz va acabar tenint l'efecte contrari. Va acusar Catalunya de tenir "perjudicis" contra ella per ser dona i andalusa , una afirmació que fins i tot va ser rebutjada per la direcció del PSC.Díaz no renuncia a esgarrapar vots en territori català i aquest dissabte serà el tercer cop que vindrà a Catalunya des que va anunciar que optaria a la secretaria general. Aposta principalment per actes de petit format amb agrupacions i federacions però no s'arrisca a grans mítings. Aquest dissabte, a banda de trobades amb militants de Sant Boi i de l'Hospitalet de Llobregat, sí que en farà un a Cànoves i Samalús on s'espera que hi assisteixin unes 600 persones. A la tarda serà a Badalona i, finalment, a la Fira d'Abril de Catalunya. Amb tot, les xifres esperades disten molt de les 3.000 persones que Pedro Sánchez va aplegar el passat 22 d'abril a Barcelona L'objectiu dels "susanistes" catalans es seguir sumant adeptes les dues setmanes que queden fins el 21 de maig. De fet, preparen el terreny per a una eventual victòria de l'andalusa. Perquè, en cas que Díaz aconsegueixi la secretaria general, ells seran les figures de confiança dins d'un PSC que previsiblement no deixarà d'abocar-se en Pedro Sánchez. Miquel Iceta ho sap. I és per això que, seguint la màxima que el PSC està obligat a entendre's amb el secretari general del PSOE sigui qui sigui, es vesteix de neutralitat a l'espera del resultat final.

