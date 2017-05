El Govern ha posat en marxa els tràmits per comprar 8.000 urnes que hauran de servir per fer possible que, aquest setembre, els catalans decideixin en referèndum el seu futur polític. Fa uns dies us vam explicar que l'executiu de Carles Puigdemont estava esgotant els terminis i que al maig s'havia d'espavilar per poder arribar a temps. Després de l'acte del Pati dels Tarongers ara fa quinze dies, i d'haver constatat una i altra vegada que no hi haurà cap oferta per part de l'Estat, tocava avançar. Us ho explica Oriol March en aquesta informació. Els esculls són gegantins, però la determinació del Govern és total. Avui a la Moncloa es reuneix el consell de ministres. Estarem atents a la resposta.



Sánchez arrasa a Catalunya. Les primàries del PSOE ja han superat el seu primer round, el de la presentació dels avals. El frec a frec entre Pedro Sánchez, erigit en candidat antisistema, i Susana Díaz, que té tot l'aparell a favor, és total i ha agafat a contrapeu a la presidenta andalusa, que volia fer una autèntica demostració de força. Sánchez és, a més, el candidat favorit dels socialistes catalans (ha multiplicat per sis els avals de la seva rival), malgrat que la formació que lidera Miquel Iceta vol bastir ponts amb Díaz, segurs com estaven els seus dirigents que l'andalusa serà la vencedora. El dubte és si Patxi López, tercer en discòrdia i que no té cap possibilitat, arribarà fins al final o donarà suport a algun altre candidat. Sobre el moment que viu el PSOE, el PSC i les opcions de Díaz i Sánchez escriu aquesta anàlisi Sara González. Díaz serà demà a Barcelona en un intent de millorar guarismes a Catalunya, que amb el País Valencià pot ser el territori que l'allunyi de la secretaria general.



Una reina incombustible. Ahir ens vam llevar pendents del que passava a Londres. La família reial havia de fer un anunci important. Es rumorejava algun problema de salut d'alguns dels seus membres o, fins i tot, una mort. L'abdicació d'Isabel II mai ha estat damunt la taula. Al final, qui s'aparta de la primera línia, als seus 95 anys, és el seu marit, el polèmic i singular Felip d'Edimburg. Pep Martí en fa aquest perfil. Tant ell com la incombustible monarca de la casa Windsor queden també retratats a The Crown, una sèrie d'interpretacions brillants que relata els seus primers anys.





Vist i llegit



Els pressupostos generals de l'Estat per 2017, que arriben amb retard per les convocatòries electorals, van superar ahir el primer tràmit al Congrés amb el suport del PP, C's i el PNB. Aquest gràfic interactiu d'El País de Jesús Sérvulo i Guiomar del Ser permet veure com es distribueix la despesa entre les diferents àrees. Crida l'atenció la gran quantitat de recursos que es destinen a eixugar deute públic i a defensa. Cultura i educació són la ventafocs.





El passadís



La relació entre el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, i el seu homòleg estatal, Pablo Iglesias, no passa pel millor moment. La decisió del diputat de CSQEP de no sumar-se al procés de confluència liderat per Ada Colau i Xavier Domènech amb Barcelona en Comú, ICV i EUiA no ha agradat gens a Madrid i tampoc a molts companys seus a Catalunya. Fa dies que un i altre no parlen malgrat que la coordinació ha d'existir. En breu arribarà a Catalunya el Tramabús, que denuncia els casos de corrupció del PP, el PSOE i CDC.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1945 a Mauthausen, a Àustria, les tropes dels Estats Units alliberaven el camp de concentració nazi, on en els anys de la Segona Guerra Mundial havien mort 2.000 catalans. Mauthausen, va ser, amb Auschwitz, a Polònia, un dels camps de concentració més grans i sanguinaris que va crear el Tercer Reich per recloure i exterminar els seus enemics, ja fossin jueus, comunistes, homosexuals o gitanos. José Alcubierre, un dels supervivents, explicava a TV3 els seus records el 2010.





L'aniversari



Un 5 de maig de l'any 1818, naixia a Trier, Prússia, el filòsof i economista Karl Marx, conegut sobretot per la seva anàlisi de la història en termes de lluita de classes i per ser un dels autors del Manifest Comunista. La seva obra fonamental, encara que inacabada, és El Capital. Va morir a Londres el 1883, just quan les seves idees revolucionàries van començar a tenir una gran influència entre els obrers. Va ser un dels inspiradors de la Revolució Russa, que va donar lloc a la creació de la URSS i el bloc comunista. Aquest documental ens atansa el personatge i la seva dimensió.



