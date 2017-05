Senén Florensa, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El diplomàtic català Senén Florensa Palau, qui va ser responsable d'Afers exteriors de la Generalitat amb Artur Mas com a president, ha estat nomenat nou cònsol general d'Espanya a Roma, segons informa el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Florensa Palau va exercir entre 2011 i 2012 com a secretari d'Afers exteriors de la Generalitat.Proper al desaparegut partit d'Unió, Florensa va ser amb anterioritat a la seva responsabilitat en el Govern d'Artur Mas ambaixador d'Espanya a Tunísia entre els anys 2000 i 2004. Actualment, presidia l'Institut Europeu del Mediterrani (IEMed), un 'think tank' especialitzat en les relacions mediterrànies en el qual participen la Generalitat, el Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació i l'Ajuntament de Barcelona.Segons estableix el reglament de la carrera diplomàtica espanyola, els cònsols són nomenats a proposta de la Junta de la Carrera Diplomàtica -òrgan consultiu format per alts càrrecs del Ministeri i representants de les diferents categories de funcionaris diplomàtics- en un procediment en el qual l'última paraula la té el ministre.

