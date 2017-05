Artur Mas, en una imatge d'arxiu. Foto: PDECat

Artur Mas està convençut que Espanya no "està disposada" a escollir un president català per dirigir la Moncloa. En una entrevista al diari suís Le Temps , el líder del PDECat i expresident de la Generalitat contrasta l'actitud dels votants de l'Estat amb la dels catalans, que van escollir un cap de govern d'origen andalús. Segons Mas, Catalunya ha treballat sempre per articular una Espanya "més democràtica i rica", una actitud que, al seu parer, no ha estat corresposta per part d'un Estat "transmissor de conflictes".En la conversa, el president del PDECat repassa la seva trajectòria política i admet que ara ha passat a un "segon pla polític". Ara bé, Mas insisteix que el seu compromís amb el procés sobiranista és més viu que mai i assegura que, si el país el necessita, ell estarà "a punt". Aquest escenari, però, se l'imagina més un cop proclamada la independència i amb la república en marxa que no pas en un escenari autonomista.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)