Tal com s'explica, les preguntes son absurdes perquè tenen motivacions diferents.

Allistar-se a l'exèrcit? si diuen sí, què vol dir? a l'exèrcit català o a l'espanyol i quin seria el motiu? una guerra Catalunya-Espanya, una guerra Marroc-Espanya, Gibraltar-Espanya, Andorra-Catalunya?



Complir la llei? Es refereix a complir la llei en general? a complir la nova llei quan es faci el nou estat? A no complir la llei en un moment clau, que és la de fer un legítim referèndum que ens neguen?

La pregunta com a tal és absurda i el resultat no tindrà la més mínima utilitat. A menys que l'especifiquin d'alguna manera.