L'avió implicat en l'incident, un Boeing 777 d'Aeroflot. Foto: Flickr Byeangel

Una vintena de persones han resultat ferides aquest dilluns a la matinada, hora catalana, quan un avió que volava entre Moscou i Bangkok ha estat sacsejat per una forta turbulència.Segons un comunicat de l'ambaixada russa a Tailàndia recollit per l'agència russa Sputnik , el vol SU270 de la companyia Aeroflot ja s'acostava a l'aeroport de la capital del país asiàtic quan ha entrat en una turbulència sobtada, sense temps a que els passatgers poguessin seure i cordar-se els cinturons.L'ambaixada russa afirma que, precisament, "la causa de les lesions ha estat el fet que alguns passatgers anaven sense lligar, i tots els ferits han estat traslladats a un hospital local". Alguns necessiten una operació.Concretament, segons l'ambaixada, hi hauria 27 ferits en l'incident, 24 dels quals russos. La companyia Aeroflot, per la seva banda, xifra els lesionats en 25, i, d'aquests, onze ja haurien rebut l'alta.L'aerolínia afirma que la turbulència no s'ha detectat, i que la tripulació no ha tingut temps d'avisar als passatgers que tornessin als seus seients.

