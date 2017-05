El Pacte Nacional pel referèndum ha fet aquest 1 de maig la seva segona gran campanya massiva de recollida de signatures de suport al referèndum, després de Sant Jordi. Un centenar de voluntaris del Pacte han instal·lat dues carpes al centre de Barcelona coincidint amb la manifestació sindical pel Dia del Treballador i també han recollit firmes al llarg del recorregut de la manifestació.El portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, ha situat la reivindicació nacional del referèndum com "una cara de la mateixa moneda" de la reivindicació social que representa l'1 de maig. Elena ha assegurat que allà on hi hagi mobilització a Catalunya, el Pacte Nacional pel Referèndum també hi serà perquè la seva és una reivindicació "transversal" que "reclama el que defensa la majoria dels catalans".En aquest sentit, i vinculat al Primer de Maig, Elena ha celebrat que històricament "la classe treballadora han liderat també les mobilitzacions de reivindicació nacional" i que ara també han donat suport i han participat activament en la reivindicació per la celebració d'un referèndum a Catalunya.El Pacte Nacional pel Referèndum celebra aquest dimarts a la tarda la seva executiva, on s'espera que es donin a conèixer els resultats de les recollides massives de signatures, entre Sant Jordi i l'1 de maig. El dia de Sant Jordi hi havia al carrer 5.000 voluntaris repartits en un miler de punts de recollida.

