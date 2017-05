El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat aquest dilluns que es fixin els nivells de despesa pública perquè es puguin garantir els serveis públics de l'Estat del Benestar. El líder dels socialistes catalans ho ha assegurat a l'inici de la manifestació de l'1 de maig, en motiu del Dia del Treballador.Iceta ha encapçalat una delegació del PSC a la marxa formada per militants i càrrecs electes, entre els quals la portaveu parlamentària dels socialistes, Eva Granados. El primer secretari del partit ha insistit que la seva formació està "treballant" per derogar la reforma laboral i perquè els ciutadans de l'Estat "recuperin el nivell adquisitiu perdut per la crisi".La portaveu de comunicació del nou partit dels "comuns", Elisenda Alamany, ha cridat aquest dilluns a implementar polítiques públiques que facin que les condicions laborals "deixin d'estar en la precarietat". Ho ha dit a l'inici de la manifestació de l'1 de maig que ha tingut lloc a Barcelona, a la qual ha acudit com a representant del nou subjecte polític impulsat per Xavier Domènech i Ada Colau. D'altra banda, ha afirmat que no existeix recuperació econòmica sinó la consolidació "d'un model de país injust i insostenible" que genera salaris precaris, sota el seu punt de vista.Albano Dante Fachín, diputat de Catalunya Sí Que es Pot, també ha participat a la manifestació. El líder de Podem a Catalunya ha assenyalat que "avui és un dia perfecte" per parlar de l'atur i la precarietat "salvatge" que afecta a milions de treballadors a l'Estat. Dante Fachín ha subratllat que la precarietat, els sous de 500 euros i els contractes d'un sol dia "són l'altre cara de moneda del que anomenem "la trama". El diputat de CSQP ha recordat que al llarg dels últims anys els diversos governs de l'Estat han aprovat reformes laborals "dictades per les empreses de l'Ibex 35".La diputada de Ciutadans al Parlament Sonia Sierra ha carregat contra el Govern per gastar-se els diners "en viatges que no se sap què són" -en referència al viatge cancel·lat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Marroc- enlloc d'invertir "en mesures que lluitin contra la precarietat". Sierra ha participat a la manifestació de l'1 de maig i ha reiterat la seva petició a Puigdemont perquè convoqui eleccions, ja que, segons ella, "els catalans mereixen una presidenta de la Generalitat que no estigui obsessionada" amb la independència, en al·lusió a la líder de Cs en el Parlament, Inés Arrimadas.Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat aquest dilluns, en el transcurs de la manifestació de l'1 de maig, que una futura república catalana no serà "lliure" si el treball "no és digne". "Els treballadors som aquella classe que haurem de treballar perquè una futura república sigui la futura república del treball digne", ha comentat Rovira en declaracions als mitjans.La dirigent d'ERC també ha demanat al Govern que treballi pel Pacte Nacional del treball digne per posar fi a la "precarització", generar ocupació, acabi amb la "vulneració dels drets fonamentals en l'àmbit laboral" i lluiti contra la bretxa salarial". Per tot això, la secretària general d'ERC i portaveu de Junts pel Sí ha assegurat que "encara avui" aquest 1 de maig és "clarament reivindicatiu".

