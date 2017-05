Dolors Bassa acompanyada dels dirigents republicans Anna Simó i Isaac Peraire. Foto: Europa Press

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, ha participat aquest dilluns a la manifestació del Dia del Treballador convocada per CCOO i UGT a Barcelona, i han insistit a reclamar competències pròpies per a Catalunya en matèria laboral.En declaracions als mitjans abans d'arrencar la marxa, Bassa ha recordat que la Generalitat té competències només en Inspecció de Treball i en polítiques actives d'ocupació, i demana el 100% per tenir capacitat de decidir, per exemple, una pujada del salari mínim interprofessional.La consellera ha manifestat la seva satisfacció perquè l'atur porta 40 mesos de descensos interanuals, però ha admès que Catalunya té massa dependència del sector dels serveis, que ha advertit que és el que pateix més la precarietat laboral."Estic totalment d'acord amb les reivindicacions dels sindicats per millorar els salaris i les condicions laborals i, sobretot, els drets socials, per això estem negociant una Renda Garantida de Ciutadania", ha sostingut Bassa.Forcadell ha coincidit amb els sindicats que la recuperació econòmica no està arribant als treballadors, i ha lamentat que Espanya és un dels Estats europeus amb més desigualtats perquè l'ocupació cada vegada és més precari."Ens fem nostres com a Govern les reivindicacions dels sindicats sobre que ha de millorar el treball, i ara ja no parlem de quantitat sinó de qualitat", ha assegurat Bassa davant els mitjans. La cosellera ha considerat que aquest 2017 és un "any clau" per aconseguir millores en la qualitat de l'ocupació: "Ara és el moment de millorar salaris i contractes"."És veritat que les xifres macroeconòmiques han millorat" i l'atur ha anat baixant però "això no s'ha vist en una millora de la qualitat", ha lamentat la consellera. Bassa ha estat present a la manifestació del Primer de Maig perquè sempre hi ha assistit a nivell personal i perquè és un "dia per sortir al carrer". És el segon cop que hi assisteix com a consellera.

