El conseller de Territori, Josep Rull, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, creu que el caos que s'ha viscut aquest cap de setmana a l'aeroport del Prat era "previsible des de fa temps". Centenars de persones han fet cua als mostradors del control de passaports per l'aplicació del nou pla antiterrorista, que obliga els agents de la Policia Nacional espanyola a revisar la documentació amb més deteniment. Rull ha responsabilitzat del caos al govern central i ha demanat explicacions a la vicepresidenta espanyola."Enlloc de fer tantes gesticulacions podrien resoldre els problemes que fa molt de temps que tenim", ha assegurat el conseller en una entrevista a Catalunya Ràdio. Rull també ha demanat al govern espanyol que desplegui més agents al control de passaports per evitar nous col·lapses , una mesura que la delegació de l'executiu central a Catalunya ja ha anunciat aquest matí que havia pres. Rull ha instat Soraya Saenz de Santmaría a "organitzar el seu govern" i l'ha convidat a venir a Catalunya "a donar explicacions". El conseller recorda que, tot i que la responsabilitat no és de la Generalitat, la mala imatge que donen les aglomaracions "se l'emporta Catalunya".Els senadors del PDeCAT Josep Lluís Cleries i Beth Abad demanaran la compareixença del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, al Senat perquè doni explicacions sobre el caos viscut aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig a l'Aeroport del Prat. Tots dos han criticat el govern espanyol per la manca de previsió davant i d'efectius policials. Així mateix, Cleries també ha lamentat la "falta de planificació i la descoordinació amb el CNP" perquè aquests fets "perjudiquen el turisme i la bona imatge de l'aeroport de Barcelona". A banda de la compareixença, el senador reclama a Zoido que es "depurin responsabilitats i es prenguin les mesures oportunes".

