Matteo Renzi, en en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press / Reuters

L'ex primer ministre italià Matteo Renzi ha obtingut prop del 70% dels vots a les primàries del Partit Democràtic italià celebrades aquest diumenge, segons les primeres dades de l'escrutini, i es perfila així de nou com a líder de la formació.Gairebé dos milions de persones han participat en la votació i Renzi és el més votat amb més del 70 per cent de vots, seguit d'Andrea Orlando, amb un 20 per cent dels vots, i Michele Emiliano, amb un 8 per cent una vegada escrutat un 20 per cent dels sufragis, segons els mitjans italians. "És una responsabilitat extraordinària. Gràcies de cor a les dones i homes que creuen en Itàlia. Junts endavant", ha escrit Renzi en el seu compte d'Instagram.Renzi segueix sent molt popular entre els votants del Partit Democràtic, però sembla lluny de la popularitat que va aconseguir quan era primer ministre. De fet, les dificultats per tirar endavant les seves reformes el van portar a dimitir el passat mes de desembre.Les eleccions estan previstes per al maig de 2018 i el Partit Democràtic seria la segona opció en les enquestes per darrere del Moviment 5 Estels del còmic Beppe Grillo. El Moviment 5 Estels obtindria un 30 per cent de vots, segons les enquestes, i el PD estaria entre 3 i 8 punts per darrere.

