El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha reclamat als sindicats que incorporin en les seves reivindicacions la defensa "dels drets dels autònoms" coincidint amb la celebració de l'1 de maig, Dia del Treball.En una entrevista a Europa Press, ha assegurat que la UE planteja que, en matèria de protecció social, es pensi també en aquest col·lectiu, per la qual cosa Campuzano creu que els autònoms necessiten un bon sistema de seguretat social.Considera que aquest sistema ha de cobrir-los en cas de perdre el treball, que descendeixin els seus ingressos, que es posin malalts o tinguin un accident de treball, en cas de tenir fills i quan es facin grans, entre altres circumstàncies.Alhora, creu que ha d'adaptar-se a l'activitat econòmica d'un autònom, per la qual cosa demana que sigui un sistema flexible i que la contribució que facin estigui vinculada a l'evolució dels seus ingressos.Segons Campuzano, Europa afronta el repte de combinar eficàcia econòmica i justícia social, després d'advertir que el primer sense el segon porta "al fet que extremismes de dretes i esquerres penetrin amb força en tots els espais electorals".Per això, ha aplaudit que la Comissió Europea hagi llançat un paquet de mesures socials per enfortir el projecte europeu, entre les quals augmentar el permís de paternitat fins a les 16 setmanes, demanda que traslladaran en una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).També ha explicat que al Congrés hi ha una iniciativa legislativa per modificar un article dels estatuts dels treballadors, el que regula la subcontractació, pels "abusos" que es produeixen sobre aquest tema.Es tracta de l'únic aspecte de la reforma laboral que l'extinta CDC no va recolzar en el seu moment, i reclamen com a solució que el sou base dels treballadors es fixi sobre la base dels convenis sectorials.Per Campuzano, la principal moció de censura que se li pot fer al Govern de Mariano Rajoy és presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat perquè "són contraris a Catalunya, a la recuperació econòmica i a la recuperació de les conseqüències socials de la crisi".En la seva opinió, la proposta de moció de censura de Podem s'emmarca en una "lògica de batalla política" amb el PSOE, per la qual cosa ha apel·lat als de Pablo Iglesias a no fer exercicis de propaganda, malgrat que estan disposats a escoltar-los per saber si la proposta té fons.No obstant això, ha admès que tenen la impressió de que hi ha més tàctica política que voluntat de construir una alternativa: "Iglesias ja va tenir oportunitat de construir una alternativa fa uns mesos, i no va tenir moltes guanyes de configurar una majoria alternativa al PP".

