Gabriel Rufián continua aixecant polseguera a través de Twitter. Aquest diumenge a la nit ho va tornar a demostrar amb una piulada molt explícita per contestar les declaracions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que va assegurar en una entrevista a El Periódico que "s'ha trencat la cara per Catalunya".Rufián va publicar un tuit amb una composició de dues imatges. En una, s'hi veia el titular de l'entrevista amb la frase de Zapatero. Just al costat, el diputat republicà hi adjuntava un dibuix amb un home carretejant dos grans testicles damunt d'un carretó. Una imatge explícita que el representant d'Esquerra al Congrés no va necessitar acompanyar de cap altre missatge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)