Els 850 assistents s'han aixoplugat de la pluja amb els impermeables que ha repartit l'organització del festival Foto: Gerard Vilà / ACN

Els fans d’ Els Amics de les Arts s’han passat el dia mirant un cel envaït per núvols grisos que amenaçaven amb anul·lar el concert. I malgrat que la pluja ha tret el cap durant l’actuació, no ha esgarrat la gran clausura del festival Strenes amb la presentació de l’últim àlbum del quartet Un estrany poder I ho han fet en un dels escenaris més emblemàtics de Girona: a les escales de la Catedral i davant unes 850 persones que van exhaurir totes les entrades en només 24 hores. “És un plaer enorme estrenar el nou disc aquí” ha confessat un dels components, en Joan Enric Barceló, tan bon punt ha començat l’actuació.Les coses, 30 dies sense cap accident i Ja no ens passa han obert el concert, que des del primer acord ha fet aixecar un públic que tenia moltes ganes de ballar. I això que a la quarta cançó, Ciència ficció, la pluja ha començat a caure amb força. I de cop, per l’escalinata de la Catedral, han començat a sortir els impermeables grocs, blaus i roses que l’organització havia repartit a l’entrada.“Ara comença la performance” ha ironitzat en Dani Alegret, “és un mosaic” ha puntualitzat en Joan Enric, per acabar amb un divertit “nosaltres anem tirant eh?” d’en Ferran Piqué, que ha complementat l’Eduard Costa “malgrat la pluja, seguirem!”.Els quatre components del grup, a més dels dos músics que els acompanyen de gira, han estrenat les noves cançons d’Un estrany poder, entrellaçades amb clàssics del seu repertori com Reikjavik, Les meves ex i tu, Affaire sofia o Jean-Luc que han fet vibrar la Catedral.Un dels moments més especials ha estat quan Joan Enric ha dirigit unes paraules en anglès al productor del darrer treball, Tony Doogan. Barceló li ha agraït que vingués des de Glasgow per veure el concert de Girona; i sobretot per la feina que va fer als seus estudis. Segons el guitarrista, “tothom que l’ha escoltat diu que sona millor, amb més força” però “amb el so d’Els Amics de les Arts de sempre”. I li han dedicat un Lousiana (o els camps de cotó) que l’ha cantat el públic gairebé en solitari.“Moltes gràcies a l’Strenes per pensar en nosaltres per tancar aquesta edició, i sobretot a vosaltres, és brutal les vistes que tenim des d’aquí”. 4-3-3, Matrimoni Arnilfini i Primer en la línia successòria han finalitzat un concert que també ha posat el punt i final a la cinquena edició del festival. “Ha estat la millor edició de les cinc que s’han fet” reconeixia el director, Xavi Pascual que considera que l’Strenes s’ha consolidat com un festival de referència “malgrat ser molt jove”.I és que a més dels concerts a les escales de la Catedral d’Els Amics de les Arts i Mishima , enguany han passat per l’Strenes els principals grups del panorama musical català . Entre el 25 de març i el 30 d’abril, s’han pogut escoltar les propostes de Txarango , Paco Ibañez, Joan Miquel Oliver , ZOO, Fermin Muguruza i Chalart 58, l’ Orquestra Fireluche , Dr.Calypso, Ramon Mirabet, Albert Pla i el Tortell Poltrona o Julieta Venegas, primera convidada internacional del festival.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)