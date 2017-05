L'1 de maig es celebra el Dia del Treballador gairebé des de temps immemorials. Però, per què es va seleccionar, precisament, aquesta jornada? Què es commemora un dia com avui? L'origen de l'efemèride se situa al Chicago de 1886. Aquell any, milers de treballadors de la indústria nord-americana van sortir al carrer a exigir la instauració d'una jornada laboral de vuit hores, enlloc de les 18 establertes per llei fins llavors.Els sindicats exigien a les empreses que accedissin a asseure's a la taula de negociació, però no se'n van sortir. Per això, el dia 1 de maig van decidir començar una vaga general indefinida a tot el país per garantir que es complissin els seus objectius. A Chicago, l'aturada es va allargar durant més de tres dies i es van registrar nombrosos incidents. La revolta obrera va acabar amb una desena de morts, entre els quals un agent de policia.Les autoritats van voler aturar en sec les aspiracions dels treballadors i van organitzar una operació per detenir els responsables de la vaga general. Es van enviar a la presó una trentena de persones: tres van ser condemnades de manera definitiva i a cinc se'ls va sentenciar a mort. Els condemnats a la pena capital van ser rebatejats com els màrtirs de Chicago i, des de llavors, s'ha fixat la data de l'1 de maig com un dia per recordar-los a ells i a la seva lluita pels drets dels treballadors.

