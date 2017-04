Gabriel Rufián, durant l'entrevista a Europa Press. Foto: Europa Press

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en una entrevista a Europa Press, ha proposat que els ajuntaments assumeixin per escrit que obriran els col·legis electorals el dia del referèndum. "Qui obre els col·legis electorals és Oriol Junqueras amb una clau ajuntament per ajuntament. Seran els ajuntaments", ha rebalt.Rufián ha assegurat que el referèndum se celebrarà "sí o sí" i ha interpel·lat els "comuns" i a Podem a afegir-se a la causa. El candidat republicà s'ha ofert a Podem per a iniciatives conjuntes al Congrés, però demana que col·laborin amb un referèndum a Catalunya ho avali o no l'Estat: "Els ajudarem a canviar el seu país, però que ens ajudin a canviar el nostre".Rufián argumenta que la celebració d'un referèndum desencadenaria en la resta d'Espanya un conjunt de canvis que ara mateix no pot impulsar Podem per falta de força: "La principal derrota que Rajoy veu en el seu horitzó és Catalunya. No hi ha cap altra amenaça".Adverteix a Podem que el referèndum sí seria una veritable derrota per a Rajoy, i no "fer veure que pots fer mocions de censura que no pots fer, o fer veure que pots ser president del Congrés quan no ho pot fer, o regalar joc de trons al Rei".

