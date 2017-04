L'aeroport de Barcelona porta tres dies de llargues cues i aglomeracions a la zona de control de passaports. Des del 7 d'abril, i en aplicació de les noves mesures antiterroristes, tots els passatgers europeus que viatgen dins de l'espai Schengen han d'ensenyar el DNI o el passaport als agents de fronteres. Amb l'augment d'operacions per aquest pont del Primer de Maig -866 moviments previstos avui 30 d'abril i 949 operacions, demà 1 de maig-, la feina s'ha multiplicat i els agents de la policia espanyola no donen a l'abast. Marta Ferrusola tenia diners a Andorra abans que els seus fills: Marta Ferrusola ja tenia comptes al Principat d'Andorra abans que els seus fills. Uns comptes provinents d'una deixa del seu pare, José Ferrusola, mort l'any 1980, pocs dies abans de la mort de Florenci Pujol, pare de Jordi Pujol. En aquest llegat de l'esposa de l'expresident de la Generalitat podria estar l'origen dels diners de la família Pujol a Andorra abans del 1992.El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha iniciat aquest diumenge un viatge pels Estats Units que durarà fins divendres. Segons expliquen des del departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda, el viatge té tres objectius essencials: fer trobades amb la comunitat catalana als EUA, realitzar reunions de caràcter empresarial -amb l'esperança de poder anunciar algun acord- i temptejar inversors per a possibles emissions de deute futur, fora del fons de liquiditat autonòmic (FLA), tal com ja va avançar a Bloomberg el secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès.El reconegut alpinista suís Ueli Steck ha mort aquest diumenge a l'Himàlaia, el Nepal, en un accident mentre es preparava per pujar a l'Everest. Amb només 40 anys, Steck ha mort després de patir una caiguda de 1.000 metres des del Camp II, quan es dirigia al mont Nuptse, de 7.855 metres, segons ha explicat Seven Summits Treks, l'empresa que organitzava l'expedició. Segons informa The Himalayan Times Nepal , aquest hauria relliscat mentre baixava per una part gelada a gran velocitat, a 6.000 metres d'altitud.Els missatges contra la corrupció, la discriminació i les desigualtats i a favor de la diversitat cultural i l'obertura de fronteres han estat els eixos del manifest de la Jamborinada , la trobada d'escoltes i guies que ha reunit més de 13.000 infants i joves a Tàrrega durant aquest cap de setmana. És l'esdeveniment d'aquestes característiques més multitudinari que s'ha organitzat mai a Catalunya amb participants que han arribat d'arreu del país i també de les Illes i el País Valencià.