T'ha tocat la Grossa de Sant Jordi ? Si és que sí, sàpigues que sempre t'he volgut conèixer, encara que no te n'haguessis adonat mai. En cas negatiu, es pot començar a buscar la sort de cara a l'hivern.O això vol fer veure la Generalitat, que licita per 64.735 euros la creativitat i la producció de la campanya d'estiu de publicitat de la Grossa de cap d'any. L'objectiu és que la ciutadania ja comenci a comprar-se números les properes setmanes, mentre que a l'octubre començarà la campanya específica i més insistent de cada any.

