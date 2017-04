Els soldats han d'anar perfectament uniformats en tot moment. De dalt a baix. En totes les capes.Deu ser per això que l'exèrcit de l'aire espanyol ha licitat la compra de 6.222 calçotets com els de la imatge per 27.999 euros. No fos cas que el militar en qüestió tingués guerra i es trobés amb una roba interior que no pertoca!La compra, a més, es faria junt a la de 9.000 samarretes per a clima àrid (28.800 euros) i 5.000 vestits interiors de fred (110.000 euros).

Aquesta i altres dades "ocultes", cada setmana a la Caixa B de Roger Tugas

