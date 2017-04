García Albiol, en l'acte de les noves generacions del PP, aquest diumenge. Foto: Xavier García Albiol

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha comparat l'ANC amb la "policia religiosa d'alguns països extremistes musulmans" i ha assegurat que l'entitat està formada per "persones fanatitzades pel procés". En un acte aquest diumenge de Noves Generacions sobre ocupació juvenil, el líder del PPC ha posat d'exemple una suposada proposta de l'ANC "d'ocupació" d'infraestructures de l'Estat en cas que el govern espanyol es negués a acceptar el referèndum. "Quan es fan aquestes propostes s'obre la porta a actes violents. Es comença per justificar l'ocupació d'estructures bàsiques de l'Estat i el següent pas és que els cadells de la CUP surtin a atacar les seus de PPC o Cs", ha afirmat Albiol, que també ha negat qualsevol implicació del govern espanyol en l'anul·lació del viatge de Puigdemont al Marroc : "Cap dirigent seriós es vol reunir amb radicals que aposten per un cop d'Estat, encara que sigui sense armes"."Els únics que han rebentat el viatge al Marroc són Puigdemont i companyia amb el seu comportament", ha insistit el president del PPC, que ha ironitzat en el fet que el procés ja té el seu primer suport d'un dirigent internacional en la figura de Maduro . "Si tens el suport del president de Veneçuela no pots pretendre tenir-lo de dirigents seriosos de la resta del món", ha assenyalat Albiol, que ha anat un pas més enllà. "Si a l'assassí i dictador Maduro se l'aïlla internacionalment, a Junqueras i a Puigdemont també se'ls margina i aïlla", ha sentenciat el líder del PPC."Si apostessin, en canvi, per la suma i no per la resta i la divisió segur que tindrien les portes obertes", ha reflexionat en veu alta Albiol, que ha tornat a demanar al Govern que no busqui culpables "a 600 quilòmetres". "Els únics responsables de l'exclusió i marginació internacional de Catalunya són ells mateixos", ha reblat el líder popular.Paral·lelament, Albiol també ha fet una crida a la resta de partits constitucionalistes –i en especial a Cs- a no voler "heretar les engrunes de CDC". "Perseguir això és un mal camí", ha puntualitzat el president del PPC, que ha apostat per fer tot el contrari i donar veu "a tots els catalans marginats pel nacionalisme excloent dels últims anys". "Aquells catalans que no son independentistes i que el Govern pretén convertir en invisibles", ha afegit Albiol. "Cs ha de ser capaç d'ignorar els seus interessos a curt termini i apostar per donar veu a tots els catalans oblidats, els verdaders valents", ha precisat el president del PPC, que ha carregat una vegada més contra "el nacionalisme totalitari que es viu a Catalunya". "Un nacionalisme que genera dificultats a la joventut i que significa una pèrdua d'oportunitats perquè difícilment genera confiança un Govern dedicat única i exclusivament a trencar la societat", ha afirmat."El procés cada dia té menys suports, i aquests suports cada vegada són més radicals", ha alertat Albiol, que ha posat d'exemple l'última assemblea de l'ANC, una organització que comparat amb la "policia religiosa d'alguns països extremistes musulmans".El líder del PPC s'ha aventurat a pronosticar que Puigdemont i Junqueras anhelen "una entrada de l'exèrcit per la Diagonal", però ha assegurat que "això no passarà mai". "I no passarà perquè no fa falta. El govern espanyol té la millor arma i la que li dona la raó: l'estat de dret i la democràcia", ha comentat Albiol. "Aquests mateixos instruments ens han permès que qui es va saltar la legalitat el 2014, Artur Mas, estigui avui inhabilitat. Que Puigdemont i Junqueras en preguin nota", ha conclòs el president del Partit Popular Català.

