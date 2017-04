La cámara web que fa el seguiment del niu d’una arella d’àguiles calçades als boscos de la zona alta dels Ports va captar ahir com la femella aguantava la nevada i continuaba incubant els seus ous. Malgrat trobar-nos ja a finals d’abril, una fina capa de neu va cobrir el massís, i l’àguila no va abandonar la seva ferma dedicació en el procés d’incubació. Així ho va captar la cámara, a través de la que fins i tot s’observa com la neu cobria l’espatlla de la mare mentre ella intentava donar el màxim d’escalfor als ous per garantir el desenvolupament de les futures cries.L’àguila calçada (Aquila pennata) és un rapinyaire forestal que viu als boscos de la zona alta dels Ports. En els rodals de bosc de pinassa i de pi roig de l’interior del massís, hi nidifiquen un total de 15 parelles. Es tracta d’una espècie protegida i d’interès comunitari inclosa a l’Annex I de la Directiva Aus, és a dir, objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats. Aquesta espècie és una de les 12 de rapinyaires diürns que nidifiquen regularment als Ports. A través de la cámara web es pot seguir el procés de nidificació i estudiar els seus hàbits i dieta, sense causar molèsties.El vídeo d'ahir, amb el niu nevat:

