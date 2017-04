L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, explica que el Vaticà "reconeix tots els estats nous que es creen", alhora que destaca que "el de Catalunya també", en el que cas que s'acabi produint . El prelat ha fet aquestes declaracions en una entrevista amb la periodista Sílvia Cóppulo en el marc del programa "Fora de sèrie", que s'emet aquest diumenge per TV3.Les explicacions de Soler van en línia amb el que ja va dir fa anys en relació al vincle que l'estat del Vaticà tindria amb l'estat català, unes paraules que van ser censurades per la Nunciatura Apostòlica a Espanya, que va explicitar que no estava d'acord amb l’opinió de l’abat de Montserrat.Entre d'altres qüestions, Cóppulo i Soler aborden el paper social de l'Església o la crisi dels refugiats; també parlen de política i, en concret, del procés, en què el pare abat es mostra a favor del dret a decidir i assegura que el Vaticà donaria suport a una hipotètica independència de Catalunya; de l'integrisme d'arrel islamista; dels casos de pederàstia o del paper de la dona en l'Església catòlica.També aborden temàtiques més personals, com el celibat o la relació entre els monjos, i l'espectador podrà descobrir com tracten les qüestions de comunitat, amb un curiós sistema de votacions, senzill, però efectiu.

