El govern de la Paeria de Lleida no retirarà el segell de qualitat "Nits Q" al pub Fissure, el local que el primer cap de setmana d'abril va prohibir l'entrada a un grup de joves amb síndrome de Down del col·lectiu Down Lleida. Segons el regidor de Polítiques per als drets de les persones, Xavier Rodamilans, cap entitat lleidatana ha demanat aquesta retirada excepte el grup municipal de la Crida per Lleida, que en el ple del passat divendres va demanar a l'executiu d'Àngel Ros que prengués aquesta decisió. Rodamilans va recordar que el pub va demanar disculpes per la seva actitud envers els joves de l'associació lleidatana.L'Associació Down Lleida va denunciat a la Fiscalia els propietaris del pub, situat al carrer Alfred Perenya de Lleida, perquè en dues ocasions, la nit de divendres 31 de març i la matinada del dissabte 8 d'abril, es va vetar l'accés al local a un grup de joves amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals de l'associació. També va presentar la denúncia davant del departament de Benestar Social i l'Agència Catalana de Consum.La fiscalia de Lleida ha obert diligències i s'investigarà si els responsables del local han comès un delicte de discriminació. Consideren que s'han vist vulnerats els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Els Mossos d'Esquadra van anar al lloc al moment dels fets i van obrir una acta.