I espereu, que madrid, segueixi donant pes a les comunitats que per llogica els toquen les infraestructures (per hubicacio) donantlis aixi mes poder economic amb els que poguerse rebelar contra el gob. Central... es que no us n'adoneu que si fesin aixo, perdrien molt? Ja nomes les comision que no semportaran a catalunya, mes tots aquells territoris (con valencia) que tampoc pillaran tant? En un central es forrarien, tots els territoris gobernats per ells mes segurament totes les terres en nom d'algun amiguet ja si es que no han fet ja els peojectes i ja tenen totes les terres ben nomenades xD si ho analitzeu des d'un punt de vista mafios i de mantenir poders i de no cedirlos, veureu com per ells, te tot el sentit del mon el central. Si ho mireu des d'un punt de vista de pais (españa) veureu que ja no te tant sentit el central, pero clar, donar poder als catalans, i als valencians (que els estan perdent poc a poc) en un molent en el que ja els esta costant controlar...

si aquest pais fos serios ja estaria fet, com es mafios dons segueix en el tinter..