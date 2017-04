Els EUA s'estan convertint en un focus d'interès essencial per al Govern. En un moment en què Catalunya malda per aconseguir suports (per ara no explícits) al procés sobiranista, els principals membres de l'executiu han concentrat en la principal potència mundial els seus esforços. Un mes després que Carles Puigdemont hi fes una gira , amb alguns contactes polítics inclosos , i que hi tornés uns dies més tard per entrevistar-se amb l'expresident Jimmy Carter , el seu número dos, Oriol Junqueras, inicia el seu propi tour nord-americà, de caràcter més econòmic, amb aturades a Miami i Nova York.El viatge comença aquest diumenge cap a la ciutat de l'estat de Florida, on hi estarà fins dimarts, dia en què es traslladarà a la segona i última destinació, fins que torni divendres. Segons expliquen des del departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda, el viatge té tres objectius essencials: fer trobades amb la comunitat catalana als EUA, realitzar reunions de caràcter empresarial -amb l'esperança de poder anunciar algun acord- i temptejar inversors per a possibles emissions de deute futur, fora del fons de liquiditat autonòmic (FLA), tal com ja va avançar a Bloomberg el secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès.Malgrat tot, se sap relativament poc de l'agenda de Junqueras, que ha compartit amb un cercle reduït els contactes que té previstos. Una discreció que respon a l'hostilitat mostrada per la diplomàcia espanyola davant l'activitat exterior de la Generalitat, fins al punt de boicotejar i impedir una missió comercial capitanejada per Puigdemont al Marroc la setmana vinent. És en aquest marc que l'equip de Junqueras ha preferit reservar aquelles trobades sensibles i evitar així que l'ambaixada de l'Estat pugui pressionar i evitar certs contactes.I és que, més enllà dels possibles acords comercials i l'entesa a nivell empresarial que es pugui forjar, el vicepresident català és conscient que algunes de les principals incògnites del procés sobiranista rauen en la viabilitat econòmica d'una eventual Catalunya desconnectada d'Espanya, en especial pel que fa als primers mesos, mentre no arribi una mediació internacional o s'iniciïn les negociacions formals amb Madrid. La Generalitat és ara mateix una institució rescatada per l'Estat -aquest 2017 ha demanat 7.345 milions al FLA -, amb un rating del seu deute baixíssim. Com aconseguiria el crèdit mínim per pagar les factures les primeres setmanes, mentre el sistema tributari no estigués del tot greixat ni aconseguís recaptar tots els impostos? Qui es faria càrrec del seu deute i com finançaria els venciments que anirien arribant?D'aquí la importància d'explicar bé als possibles inversors aquesta situació i com es pretén aconseguir i estabilitzar la independència, element clau per retornar tots els préstecs que es podrien requerir durant el període de transició. Des de l'equip de Junqueras asseguren que, en aquests àmbits, hi ha interès pel que ocorre a Catalunya, tal com van comprovar en un viatge també econòmic a Anglaterra a principis d'any que no va transcendir i que tenia un objectiu similar a aquest. Sigui com sigui, també expliquen que la sortida del FLA es farà tant si s'aconsegueix la independència com si no, ja que aquest mecanisme de liquiditat -on ja es troba més del 70% del deute català- difícilment s'eternitzarà i caldrà tornar al mercat privat de deute.Per això, aquesta és l'única gira internacional planificada per a Junqueras, que també realitzarà contactes discrets amb institucions de primer nivell per explicar el procés, a banda de l'agenda pública. De fet, aquesta inclou visites a Acció i contactes amb les empreses catalanes que l'organisme públic ha contribuït a implantar als EUA, trobades amb la comunitat catalana resident allí, entrevistes amb mitjans com Telemundo, reunions amb el port de Miami, dinars amb empresaris, una visita a les instal·lacions del Barça o una presentació de la pel·lícula "Barcelona, la rosa de foc", ja estrenada el 2014. L'empresa que la va produir, Mediapro -el grup de comunicació català més important, fundat per Jaume Roures, i un dels principals a nivell europeu i mundial- tindrà una presència destacada i rellevant en la gira, com a mínim amb dos actes a les seves seus -un a cada ciutat-.A banda d'alguns membres del seu gabinet, Junqueras anirà acompanyat en diverses etapes del seu viatge pel delegat del Govern als EUA, Andrew Scott, la directora general d'Anàlisi Econòmica de la Generalitat, Natàlia Mas, el director executiu d'Acció, Joan Romero, i la directora de l'oficina d'Acció a Miami, Conxita Muñoz. Diversos mitjans catalans, com, també hi seran presents amb un enviat especial.

