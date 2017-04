Els refrescos experimentaran a partir d'aquest dilluns un augment de preu de fins al 50% a Catalunya, segons estimacions del sector com a conseqüència de l'entrada en vigor a Catalunya del nou impost sobre begudes ensucrades





En aquest context, algunes empreses de distribució s'estan preparant per informar els seus consumidors a les botigues dels nous preus que van a aplicar a les begudes afectades per l'entrada en vigor aquest dilluns del nou impost català a les begudes ensucrades envasades. Els productes afectats per la llei són tots els refrescos i sòcies, begudes de nèctar de fruites, begudes esportives, begudes de te i cafè, begudes energètiques, llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita, begudes vegetals i aigües amb sabors.



Fonts de l'associació d'empreses de fabricants i distribuïdors han explicat que les empreses de distribució i hostaleria "estan acabant de definir les seves estratègies de comunicació al consumidor". Algunes ja han confirmat que tenen previst instal·lar cartells informatius en els punts de venda de tot Catalunya, o a les caixes de sortida de les botigues, així com distribuir fullets informatius entre els seus consumidors.



En aquests materials es comunicarà l'impacte de la nova llei sobre les begudes que comercialitzen, ja que la normativa obliga a repercutir el cost en el consumidor final per promoure hàbits alimentaris saludables. "Altres fins i tot ampliaran la informació a través de les seves webs corporatives i apps, valorant fins i tot la possibilitat d'elaborar un document de resposta a les preguntes més freqüents per part del consumidor", han indicat les mateixes fonts.



Si bé algunes de les companyies consultades per Aecoc han informat que no contemplen accions informatives de cap tipus, "totes elles treballen ultimant els preparatius administratius i de sistemes necessaris per poder començar a recaptar l'impost el proper dia 1 de maig", tal com exigeix ​​la llei.