Milers de persones han participat aquest dissabte en la manifestació unitària convocada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) sota el lema "Ja n'hi ha prou! Per un finançament just!" i que ha comptat amb el suport de representants del PSPV, Compromís, Podem, Esquerra Unida i dels sindicats UGT, CC.OO i Intersindical en la capçalera principal. Així mateix, a la manifestació també s'han sumat Esquerra Republicana i les CUP, entre altres.La marxa ha commemorat la Diada del 25 d'abril, aniversari de la Batalla d’Almansa del 1707 (en la qual es va produir la victòria de les tropes de Felip V i la seva entrada al País Valencià) amb la voluntat d'unir la societat valenciana "al voltant d'una reclamació justa, d'un tracte i un finançament just després d'uns Pressupostos generals de l'Estat que són un insult", ha explicat el secretari d'ACPV Toni Gisbert als mitjans.Davant d'aquest situació, Gisbert ha remarcat que l'única possibilitat per canviar "la discriminació persistent del govern espanyol és mobilitzar-nos de manera unitària". El portaveu dels convocants ha assegurat que cada vegada més s'està estenent al País Valencià "una sensació de discriminació i d'irritació" que tindrà "una canalització política clara en les pròximes eleccions autonòmiques i municipals".Preguntat sobre si aquest emprenyament pel finançament pot fer augmentar el sobiranisme entre els valencians, Gisbert ha dit que "el sí que farà segur és augmentar la irritació dels valencians respecte del govern espanyol i Madrid, i pot fer que augment la reclamació de més autogovern". El secretari d'ACPV ha afegit que "el que sembla clar és que o els valencians tenim més capacitat de decisió o el govern espanyol sistemàticament ens discrimina i nosaltres hem començat a dir ja n'hi ha prou d'aquesta discriminació".La manifestació ha posat punt final a una jornada que s'ha iniciat amb una festa al Jardí de Vivers de València amb l’objectiu de visibilitzar de forma festiva la demanda social a favor de la recuperació de la ràdio i televisió valencianes i de TV3, així com la reciprocitat amb IB3. A la festa han participat el Club Súper 3 de TV3, Na Bimbolles d’IB3 i el Rock Babalà de l’antiga ràdio i televisió valencianes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)