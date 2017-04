Com ha dit algú més amunt, no oblidem el famós "Endesa, antes alemana que catalana", junt amb altres perles com "Les hemos destrozado el sistema sanitario".



El que trobo a faltar es que quan en Rajoy diu que voler independitzar-se va en contra dels temps, en Pugdemont no respongui irónicament dient "Sí, per aixó cada vegada hi ha menys paisos, oi? Aixó de que cada cop hi ha més paisos deu de ser una mentida dels llibres de geografia". Trobo que ens falta una mica d'aquesta empenta per a contestar així.