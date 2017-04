El govern flamenc, les empreses que havien de viatjar al Marroc i els serveis diplomàtics belgues estan “en xoc” després que les pressions del govern espanyol hagin obligat a cancel·lar la missió diplomàtica conjunta de Catalunya i Flandes al Marroc , segons ha indicat a l’ACN l’eurodiputat de l’N-VA Mark Demesmaeker.“És un nou exemple de la diplomàcia destructiva de l’Estat espanyol”, ha lamentat l’eurodiputat, del mateix partit que el Ministre-President de Flandes, Geert Bourgeois. “Madrid ens deixa amb una elevada factura”, ha advertit Demesmaeker, assenyalant que “els serveis diplomàtics” belgues van ser “molt constructius” amb la missió diplomàtica “a diferència d’Espanya”. “És una vergonya”, ha denunciat.L’eurodiputat flamenc ha criticat que en comptes d’aprofitar el potencial econòmic de Catalunya, com Bèlgica fa amb Flandes, l’estat espanyol és “curt de mires”, “particularment estúpid” i “deliberadament vol perjudicar Catalunya”. “Però també perjudica Flandes, i això és boicot europeu i no cooperació”, ha destacat. “Tota Europa és testimoni d’aquesta actitud d’obstrucció del govern espanyol i la desaprova”, ha afegit.Demesmaeker ha recordat que la cancel·lació de la missió comercial perjudica “empreses catalanes i flamenques, així com llocs de feina”. “La cancel·lació d’aquesta missió comercial és un xoc pel govern flamenc, però especialment per les nostres empreses i els nostres serveis diplomàtics que han invertit molt temps i recursos a preparar-la”, ha admès.

