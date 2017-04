La coordinadora general del Partit Demòcrata (PDeCAT), Marta Pascal, ha qualificat de "xarlotada i vergonya marca Espanya" les pressions que ha fet el govern espanyol per frenar una missió comercial a Marroc encapçalada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president de Flandes, Geert Bourgeois. Pascal ha advertit que si es posen "traves, posarem tombants" i ha considerat que aquesta actitud demostra que estan"neguitosos davant la revolució democràtica catalana".Després del que Pascal ha qualificat com a "xarlotada" del govern espanyol en relació al viatge a Marroc demostra que "l'adversari que tenim al davant no és un adversari qualsevol". El viatge es va decidir suspendre ahir divendres després del que des del Govern s'ha qualificat com a pressions de l'executiu espanyol a les institucions del Marroc per fer que cap polític no rebi als representants catalans i de Flandes.Pascal ha remarcat que fins i tot a Flandes s'ha cridat a consultes a l'ambaixador espanyol per aquest afer i ha assegurat que "estan astorats". És per això que ha apostat per "fer sortir els colors" al govern del PP i que es denunciïn aquest tipus d'actituds amb "tota la seva força".En el marc d'una jornada de treball amb els càrrecs locals i comarcals per reforçar l'estructura del partit a nivell municipal i guanyar el sí al referèndum que s'ha fet al Teatre l'Ateneu de Tàrrega, Marta Pascal, ha anunciat que el PDECat iniciarà el proper 10 de juny un procés que culminarà el 10 de juny de 2018 que consistirà en l'elecció a través de primàries de tots els caps de llista per a les eleccions del 2019. En aquest sentit, Pascal ha qualificat aquest mètode, mai utilitzat per a l'antiga convergència, com una "eina saludable que internament cal treballar perquè sigui marca de la casa".D'altra banda, el proper 13 maig, el PDECat té previst celebrar a Barcelona una conferència ideològica per tal de deixar palès que el partit no es va fundar "per tapar les vergonyes a ningú", que hi ha "equip, projecte i idees", i que es defuig dels extrems del populisme de les esquerres i les dretes.En un altre ordre de coses, i després de les declaracions del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, on ha dit que el pitjor que li ha passat a Catalunya és Jordi Pujol i C's , Pascal ha fet una defensa del llegat de l'expresident de la Generalitat i ha apel·lat a la tasca feta en immersió lingüística i creació de noves universitats com la Pompeu Fabra. Segons Pascal, el PDECat és un partit nou, però amb "arrels convergents" a les que no s'ha de renunciar tot i que calia refundar CDC.Finalment i en relació als càrrecs del partit que han estat condemnats pel 9-N, Pascal ha dit que a partir de dimarts que ve es posarà en marxa una campanya per recaptar fons i fer donacions per poder pagar les multes i ajudar a demostrar que "no estan sols".