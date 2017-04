El govern espanyol ha negat per activa i per passiva el referèndum a Catalunya, ha portat el conflicte territorial amb Catalunya als tribunals i esmerça esforços en fer fracassar la política exterior de l'executiu català fins al punt que s'ha hagut d'anul·lar un viatge al Marroc amb empresaris. Però, malgrat tot, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no llença encara la tovallola per aconseguir un referèndum sobre la independència pactat amb l'estat espanyol que se celebri, com a molt tard, a finals de setembre. Durant el seu discurs a la cloenda de l'assemblea que l'ANC ha celebrat aquest dissabte a Granollers, ha anunciat el que serà el darrer intent de Catalunya per acordar el referèndum.Puigdemont ha detallat que en les pròximes setmanes el Govern posarà sobre la taula de Mariano Rajoy una proposta catalana per exercir el dret a l'autodeterminació. Els treballs del Pacte Nacional pel Referèndum, que fa mesos que treballa per sumar suports a la consulta, serviran per donar pas a la formalització d'aquesta proposta. "Recollirà el desig inesborrable de votar i d'exercir el dret a l'autodeterminació que tantes vegades s'ha exercit arreu del món", ha precisat el president.Conscient que no hi ha cap escletxa que es pugui obrir en el mur que el govern del PP ha aixecat en contra del referèndum, Puigdemont ha esquivat fer cap retret i ni tan sols s'ha referit a la suspensió forçada del seu viatge al Marroc després de les pressions de l'executiu espanyol. S'ha centrat en fer pedagogia i ha reivindicat que el dret a l'autodeterminació és un "exercici de fraternitat".Partint d'aquesta premissa, el president de la Generalitat ha instat l'estat espanyol a "escoltar" un cop rebi la proposta de referèndum. "Demano a l'Estat que escolti i que se senti interpel·lat per una part dels seus conciutadans que truquen a la seva porta per parlar amb ell i expressar-li que la manera més civilitzada de resoldre un conflicte és enraonant", ha etzibat. Li demana a Rajoy, en definitiva, que assumeixi la seva part de "responsabilitat" per resoldre el conflicte de la mateixa manera que el Govern està disposat a assumir la seva.Puigdemont ha fet especial insistència en aquesta part de responsabilitat que té ell mateix i el seu equip. En la cloenda d'una assemblea en la qual s'ha reivindicat unitat d'acció de les forces independentistes i determinació per, no només convocar el referèndum si no executar-lo, el president ha donat la seva paraula que la votació es materialitzarà. "No hi ha cap raó que justifiqui que en aquest moment fallem. Com a Govern, no fallarem. No fallarà el Parlament i tampoc fallareu vosaltres", ha proclamat.I si bé aquest divendres la CUP advertia que tots aquells responsables polítics que tinguessin por de desobir i ser inhabilitats fessin un "pas al costat", Puigdemont ha donat a entendre que té ben present els riscos de complir la seva promesa. "Potser no estarem al davant, però hi serem", ha sentenciat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)