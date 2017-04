L'ANC ha fet públic ja quina serà la ubicació de la mobilització de la Diada d'enguany: la cruïlla de Passeig de Gràcia amb el carrer d'Aragó de Barcelona. La posada en escena està per concretar i anirà en funció del context polític, però el missatge essencial de la mobilització serà esperonar la participació en un referèndum que el Govern preveu celebrar, com a molt tard, a finals de setembre, amb la qual cosa la Diada d'enguany es celebraria pocs dies abans de la votació si es compleix el calendari.La mobilització d'enguany serà, segons l'organització, un "esclat de colors". Fonts de l'entitat expliquen que això vol dir que es farà una crida per a què els assistents llueixin les samarretes de les manifestacions dels cinc anys anteriors com una manera de visualitzar el recorregut fet. La posada en escena també inclourà visualitzar la "confluència" de totes les sensibilitats de l'independentisme en aquesta emblemàtica cruïlla de l'Eixample de Barcelona. "Volem sumar tothom en una cruïlla on nosaltres decidim cap a on volem dirigir el nostre futur", han proclamat els organitzadors de l'ANC.Amb tot, tenint en compte que el context polític pot ser variable i imprevisible, des de l'ANC ja han deixat clar que es podran fer variacions tant dels missatge de la mobilització com de la mateixa ubicació.Amb la Diada del 2017, se sumaran sis anys consecutius de grans mobilitzacions. La primera va ser la gran manifestació del 2012, l'any 2013 va ser la cadena humana, el 2014 la gran V, el 2015 la gran manifestació a la Meridiana de Barcelona i l'any passat les cinc mobilitzacions descentralitzades a Berga, Salt, Tarragona, Lleida i Barcelona.Abans de la Diada, però, l'ANC és conscient que caldrà mobilitzar-se més cops. D'entrada, el president Jordi Sànchez ha fet una crida a concentrar-se a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 8 i 12 de maig i el 12 de juny, dates en què aniran a declarar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membes de la mesa encausats -Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet- per haver permès la votació de la resolució sobre el referèndum.Sànchez també ha deixat clar que cridaran a la mobilització tantes vegades com faci falta i que estaran disposats a "dormir, si cal, davant de les portes del Parlament" per garantir que s'aprova la llei de desconnexió i es convoca el referèndum.

