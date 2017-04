Jordi Sànchez conversa amb Carles Puigdemont i Carme Forcadell Foto: ACN

Concentració de la Diada al Passeig de Sant Joan. Foto: Adrià Costa

L'Assemblea Nacional Catalana activa l'engranatge per fer front als mesos més complexos -i previsiblement més convulsos- del procés sobiranista. Aquest dissabte ha aprovat el full de ruta que ha de servir de pauta en l'escenari de convocatòria i celebració del referèndum sobre la independència tenint en compte tots els possibles escenaris que es poden derivar de l'acció del govern espanyol per impedir-lo. La pauta d'actuació inclou la declaració unilateral d'independència en cas que l'estat espanyol impedeixi físicament la celebració del referèndum.El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha insistit que no es pot ni imaginar un estat espanyol "segrestant la democràcia". Com a representants de la societat civil favorable a la independència de Catalunya, Sànchez s'ha mostrat convençut que el Govern tindrà capacitat per fer realitat la consulta. Per la seva banda, ha garantit "lleialtat" a les institucions i la mobilització permanent si fa falta. Ara bé, també ha volgut deixar clar que si l'estat espanyol "embogeix" i fa ús de la coacció per impedir que els catalans votin, l'ANC veurà legitimades les institucions catalanes per fer una declaració d'independència.A curt termini, però, són dos els objectius que l'ANC té entre cella i cella fins al setembre: activar ja la campanya del sí i garantir la unitat d'acció del sobiranisme. Si bé la primera de les fites ha començat a ser una realitat a partir de l'assemblea que aquest dissabte es celebra a Granollers (Vallès Oriental), la segona s'ha posat de manifest en les darreres setmanes que no serà gens fàcil. L'ANC ha aprovat el seu full de ruta amb 2.355 vots a favor, quatre en contra i 11 abstencions just en un moment en què s'han posat de manifest les desconfiances entre el PDECat i ERC com a socis de Govern a l'hora de garantir la celebració del referèndum i les dificultats per retenir els "comuns" si es materialitza de forma unilateral.Justament per això, l'ANC exigeix que es creï un òrgan de coordinació nacional format per partits, entitats i institucions que garanteixi una unitat d'acció real almenys de l'independentisme. "Oferim, demanem i exigim a tots els actors polítics, cohesió, unitat, coordinació, lleialtat i compromís amb l'objectiu compartit de portar Catalunya a la independència i consolidar el nou Estat", asseguren.A dos mesos com a màxim de l'aprovació de la llei de desconnexió i de la convocatòria de la consulta vinculant, la política catalana comença a entrar ja en terreny desconegut i l'ANC vol tenir pautats els passos a seguir en qualsevol dels escenaris. Són conscients, però, que la clau de volta de tot, sigui quina sigui la situació, seguirà sent mantenir el poder de mobilització, que entenen que serà el desllorigador per legitimar les decisions polítques que a partir d'ara es puguin prendre i que poden col·lisionar amb el marc legal espanyol. Més enllà del context de mobilització permanent, l'entitat revelarà el format de la manifestació del pròxim 11 de setembre, que haurà de ser prou flexible com per adaptar-se a l'escenari del moment.El full de ruta preveu l'actuació de l'ANC tenint en compte els diferents escenaris que es poden donar abans, durant i després de la celebració del referèndum que el Govern té previst fer, com a molt tard, a finals de setembre. Tenint en compte que el govern espanyol ja ha expressat que farà mans i mànigues per impedir-lo, d'entrada l'Assemblea aposta per tenir preparada l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT), formada per parlamentaris i representants municipals, per si cal activar-la en cas que les institucions catalanes siguin "neutralitzades" per part de l'estat espanyol.El full de ruta de l'ANC preveu tres escenaris per anticipar les eventuals actuacions a seguir en un moment en què es desconeix en quins paràmetres s'haurà de moure l'independentisme en la recta final del procés.El primer, que la llei de transitorietat -la de la desconnexió- s'aprovi i el referèndum se celebri. Aquesta consulta, insisteix l'entitat, ha de plantejar una pregunta única, clara i de resposta binària. En fan una proposta: "Voleu que Catalunya esdevingui una República independent?". També estableixen que no es fixi un mínim de participació ni d'aprovació, com recomana la Comissió de Venècia, i que la campanya es faci sota supervisió internacional. En cas que el sí s'imposi, l'ANC assegura que s'ha de dur a terme "immediatament" la proclamació de la independència i iniciar la desconnexió de l'Estat espanyol. En cas que sigui el no la resposta guanyadora, l'ANC convocarà una assemblea per decidir com redefineix el full de ruta.Un altre dels escenaris és que es produeixin ingerències el govern espanyol a les institucions catalanes fins i tot abans de l'aprovació de la llei de desconnexió i de la convocatòria del referèndum. En aquest escenari, l'ANC atiarà la mobilització ciutadana, activarà l'Assemblea d'Electes de Catalunya i la proclamació de la independència. En aquest supòsit, l'AECAT assumiria la màxima representació "legítima, sobirana i institucional de Catalunya".Si la intervenció de l'Estat espanyol a les institucions catalanes es produeix després de l'aprovació de la llei de desconnexió, l'ANC afirma que només considerarà com a vigent la legislació derivada de la llei de transitorietat jurídica. Així doncs, si a través de mesures coercitives el govern espanyol impedeix la votació, l'Assemblea avalarà que es proclami la independència ja sigui al Parlament o de la mà de l'AECAT.L'entitat planteja, doncs, que hi ha dues vies per declarar la independència: perquè guanya el sí al referèndum o perquè, en cas que l'Estat impedeixi la votació, representants del Parlament o l'AECAT la proclamen. Després d'aquesta eventual proclamació, l'ANC es compromet a dinamitzar el debat ciutadà per posar fil a l'agulla al procés constituent. Tot plegat, un full de ruta que aplega totes les variables possibles que planen sobre l'imaginari, però que es veurà obligat a adaptar-se a una realitat que, a hores d'ara, és del tot incerta.

