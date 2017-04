L' assemblea que l'ANC celebra aquest dissabte a Granollers pivota en la reivindicació de la "unitat" política i social per executar el referèndum. Així ho ha explicat el president de l'entitat, Jordi Sànchez, que ha insistit que no es pot ni imaginar un estat espanyol "segrestant la democràcia". Com a representants de la societat civil favorable a la independència de Catalunya, Sànchez s'ha mostrat convençut que el Govern tindrà capacitat per fer realitat la consulta. Per la seva banda, ha garantit "lleialtat" a les institucions i la mobilització permanent si fa falta. Ara bé, també ha volgut deixar clar que si l'estat espanyol "embogeix" i fa ús de la coacció per impedir que els catalans votin, l'ANC veurà legitimades les institucions catalanes per fer una declaració d'independència.De fet, així ho contempla el full de ruta que serà aprovat aquest dissabte pels més de 2.500 assistents a l'assemblea i que preveu l'actuació de l'ANC tenint en compte els diferents escenaris que es poden donar abans, durant i després de la celebració del referèndum que el Govern té previst fer, com a molt tard, a finals de setembre. De fet, fa tot just deu dies el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va aixecar la polèmica per defensar que una declaració unilateral d'independècia estarà legitimada si l'estat espanyol impedeix físicament el referèndum."Tenim la responsabilitat de treballar més units que mai per fer guanyar el sí al referèndum", ha advertit Sànchez després que en les darreres setmanes s'hagin fet evidents que hi ha discrepàncies entre els socis de Govern.Sobre el fet que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'hagi vist forçat a suspendre el seu viatge amb empresaris catalans al Marroc per, segons explica el Govern, les pressions del govern espanyol, Sànchez ha lamentat que aquest sigui el "diàleg" que ofereix el govern espanyol. "El diàleg que ofereixen és ofegar el teixit empresarial i comercial català", ha etzibat.A l'assemblea de l'ANC han assistit, a més de Puigdemont i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau i l'exconseller Francesc Homs, tots ells inhabilitats per haver impulsat el 9-N.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)