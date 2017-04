Gabriel Rufián, durant l'entrevista a Europa Press Foto: Europa Press

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha considerat que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol "és el pitjor que li ha passat a Catalunya i a la política catalana juntament amb C's" i ha confiat que els problemes judicials de la família no perjudicaran el procés sobiranista català."És un capo, un polític que, com a tants altres, van pensar durant molt temps que aquest país era el seu negoci, la seva casa. No sé si he estat prou clar", ha exposat en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha lamentat que ERC hagi de respondre pels problemes de l'expresident.Rufián considera que Pujol és per a ERC el que Veneçuela per a Podem: "A Podem li pregunten sempre per Veneçuela; a nosaltres ens pregunten per Pujol. No passa res. La bona notícia és que ens sabem la resposta".El diputat republicà lamenta que el seu partit hagi d'explicar-se per un "senyor que primer va pactar amb Felipe González (PSOE) i després amb José María Aznar (PP) i que va arribar a ser espanyol de l'any" -títol que li va atorgar un diari en 1985-, i assegura que l'expresident que no és independentista.Rufián ha ironitzat que, si no li falla la memòria, el projecte polític de l'expresident català mai va estar relacionat amb el sobiranisme i conclou: "Qui pensi que Pujol té quelcom a veure amb el procés d'autodeterminació, em sap molt greu, però no".El republicà veu injust haver de donar explicacions sobre casos que afecten al PDECat -amb qui ERC governa la Generalitat-, i recorda que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no ha de respondre pels que afecten al PSC o al PSOE, malgrat governar amb els socialistes catalans aquesta ciutat.Rufián també considera que és "innegable que l'actual Convergència -el PDECat- ha pagat segons quins casos de corrupció", i considera que es demostra amb els resultats electorals que està collint el partit d'Artur Mas."Abans tenia un nombre de diputats determinat i ara té un altre i segons les enquestes tindrà un altre. Per a nosaltres no és una bona notícia perquè necessitem les forces polítiques d'aquest procés molt forts", reflexiona.Preguntat pels casos de corrupció que afecten al PP, ha considerat que el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, hauria de dimitir o, almenys, donar explicacions al Congrés, però conclou que no passarà ni una cosa ni una altra: "Té les majories per no haver de fer-ho", lamenta."Rajoy va guanyar les eleccions després del 'Luis sé fuerte' -missatge del president a Bárcenas-", continua Rufián, i conclou que l'única amenaça per canviar l''statu quo' a Espanya és el procés sobiranista català, no l'oposició.Rufián argumenta que la celebració d'un referèndum desencadenaria en la resta d'Espanya un conjunt de canvis que ara mateix no pot impulsar Podem per falta de força: "La principal derrota que Rajoy veu en el seu horitzó és Catalunya. No hi ha cap altra amenaça".El candidat republicà s'ofereix a Podem per a iniciatives conjuntes al Congrés, però demana que col·laborin amb un referèndum a Catalunya ho avali o no l'Estat: "Els ajudarem a canviar el seu país, però que ens ajudin a canviar el nostre".Adverteix a Podem que el referèndum sí seria una veritable derrota per a Rajoy, i no "fer veure que pots fer mocions de censura que no pots fer, o fer veure que pots ser president del Congrés quan no ho pot fer, o regalar joc de trons al Rei".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)