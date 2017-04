Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha presentat aquest divendres a Manresa la posada en marxa del primer Enotren, un nou producte per potenciar l'enoturisme i les visites als espais culturals del Bages. Segons ha relatat el president d'FGC, Enric Ticó, es tracta de la primera experiència a Catalunya d'aquestes característiques i té l'objectiu que "la gent deixi el cotxe a casa i es mogui amb transport públic per conèixer l'enologia del Bages". El nou Enotren s'incorpora al projecte Turistren, que FGC va posar en marxa el 2015 per apropar els viatgers als punts d'interès turístic i cultural del país amb les línies de tren. Segons Ticó, l'any 2016 els trens turístics van moure més de 12.000 persones, una xifra que suposa un increment del 8% respecte el 2015. Les previsions per aquest any és que l'augment sigui del 50% i se superin els 20.000 viatgers.Amb l'objectiu de promocionar els vins i els cellers de la DO Pla de Bages juntament amb l'oferta cultural del territori, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en marxa un nou producte turístic, l'Enotren. Així doncs, segons ha detallat el president d'FGC, Enric Ticó, es comercialitzaran una desena de bitllets combinats diferents que permetran als usuaris descobrir espais com el Centre d'Interpretació del Carrer del Balç, la Cova de Sant Ignasi, la Seu o les Tines del Bages, que es combinaran amb tastos de vins i visites guiades a cellers. Els preus poden anar dels 7 als 200 euros.Ticó ha explicat aquest divendres des de Manresa que l'Enotren és la primera experiència que té Ferrocarrils amb l'enoturisme a Catalunya, tot i que a la resta de l'Estat ha alguns projectes similars. Per Ticó, l'objectiu de l'Enotren és que "la gent vingui al Bages i frueixi de la seva riquesa enològica amb el transport públic". "Volem que la gent deixi el cotxe a casa i vingui còmodament amb tren per conèixer l'enologia del Bages", ha assegurat Ticó, qui ha ressaltat que el Bages "va ser durant molts anys la primera zona vitivinícola de Catalunya".El projecte d'Enotren forma part de l'oferta el Turistren, que FGC va posar en marxa l'any 2015 per donar valor al factor lúdic i a les possibilitats turístiques del tren, més enllà de les persones que en fas un ús diari per motius professionals o escolars. Ticó ha explicat que les línies turístiques de la companyia representen un 20% del negoci i ha recordat que en aquests moments FGC explota cinc estacions d'esquí i 7 trens turístics.El president d'FGC ha avançat que properament la companyia ampliarà la seva oferta de trens turístics amb la posada en marxa d'un nou tren-restaurant ambientat en un comboi de principis del segle XX, que farà un trajecte de 40 minuts entre Sant Boi de Llobregat i Monistrol de Montserrat. La posada en marxa dels nous productes, com l'Enotren i el tren-restaurant, fan preveure a FGC que aquest 2017 arribaran als 20.000 passatgers en la seva oferta de trens turístics, mentre que l'any 2016 la xifra rondava les 12.000 persones.Un dels 'socis' del projecte de l'Enotren és la DO Pla de Bages. El seu president, Joan Soler, s'ha mostrat molt satisfet del conveni que s'ha signat amb FGC i l'Ajuntament de Manresa per la promoció que es farà dels vins del Bages. Soler ha expressat que "ja fa temps que el territori s'ha anat estructurant per oferir una oferta turística vinculada al món del vi, al mateix temps que ha anat agafat autoestima i consciencia de territori". El responsable de la DO bagenca creu que ara és important "mostrar el potencial que tenim" i, sobretot, "saber-nos explicar de manera transversal".En aquest moment la DO Pla de Bages compta amb un total de 550 hectàrees de vinya i, segons Soler, "es va creixent any rere any". De fet, el president del Consell Regulador de la DO ha afirmat que "som de les poques DO de Catalunya que tot el raïm que cull l'embotella com a DO Pla de Bages i no hi ha una sortida de vi cap a altres zones de Catalunya". Per Soler, això significa que "tenim necessitat de seguir plantant per seguir creixent en nombre d'ampolles". En aquest sentit, el màxim responsable dels vins bagencs creu que Manresa, com a capital de la comarca, "ha de fer cada cop més olor de vi".

