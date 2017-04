Una protesta veïnal per denunciar el model turístic de Barcelona, al documental «La ciutat dels turistes» | TV3

| 8 comentaris Toni Vall

«És urgent, molt urgent, que Barcelona escolti els seus veïns, el seu descontentament. Queda clar que els polítics, per bona voluntat que puguin tenir, no tenen marge per arreglar res. Mana l'economia, la seva és una cruel dictadura»